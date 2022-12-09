МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. ОАО "Российские железные дороги" в своем очередном обращении в арбитражный суд Москвы просит запретить Siemens Mobility, дочерней структуре немецкого концерна Siemens, инициировать разбирательства в зарубежных судах и арбитражах, в том числе в Венском арбитраже, по спорам из договора от 7 июня 2019 года на поставку 13 высокоскоростных электропоездов "Сапсан". РЖД обновили рекорд по погрузке зерна

Как следует из опубликованного определения суда, заявление было подано 29 ноября и пока оставлено судом без движения, поскольку к нему "не приложен документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленном порядке и размере". Устранить нарушение РЖД должны до 9 января. Третьим лицом к делу заявитель просит привлечь свердловское ООО "Уральские локомотивы".

Это уже третье заявление российской железнодорожной компании, в котором она просит запретить Siemens Mobility судебные и арбитражные разбирательства за рубежом. В двух первых речь шла о спорах из договоров на ремонт и техобслуживание первой партии "Сапсанов" и сортировочной горки на станции "Лужская" в Ленинградской области. Кроме того, РЖД потребовали запретить Siemens AG инициировать разбирательства за рубежом по договору на ремонт и обслуживание 294 поездов "Ласточка". По всем этим заявлениям суд первой инстанции уже вынес решения в пользу РЖД.

Соглашение на закупку и техническое обслуживание новых "Сапсанов" РЖД заключили в июне 2019 года в рамках ПМЭФ. Siemens Mobility и АО "Группа "Синара" обязались поставить 13 десятивагонных составов с сентября 2022 по июль 2023 года. Общая стоимость контракта на поставку – 513,5 миллиона евро, говорилось в сообщении РЖД. Кроме того, Siemens взял на себя техобслуживание и ремонт подвижного состава в течение всего срока его службы (30 лет). Стоимость допсоглашения на техническое обслуживание составила еще 583,1 миллиона евро. РЖД ввели скидку для пассажиров старше 60 лет

На момент подписания контракта РЖД эксплуатировали 16 высокоскоростных поездов "Сапсан". Новые поезда планировалась пустить на участках Москва – Санкт-Петербург (число рейсов планировалось увеличить с 15 до 18 пар в сутки, из них девять пар – сдвоенных) и Москва – Нижний Новгород (число рейсов планировалось увеличить с одной до трех пар в сутки).

Как ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе Siemens, концерн и его структуры приняли решение выйти из совместных предприятий и c 13 мая расторгнуть сервисные договоры на техническое обслуживание с РЖД. В компании пояснили, что санкции и следующие из них требования делают невозможным дальнейшее исполнение договорных обязательств перед РЖД.