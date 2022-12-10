Очередь на Керченскую паромную переправу сократилась до 184 грузовиков
Очередь на Керченскую переправу составляет 184 фуры после снятия штормового предупреждения
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КРАСНОДАР, 10 дек — ПРАЙМ. Очередь на Керченскую переправу сократилась до 184 грузовиков после снятия штормового предупреждения, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
"За прошедшие сутки в порт отправили 171 транспортное средство и 196 пассажиров. По состоянию на утро 10 декабря на перехватывающей парковке в поселке Ильич в очереди на переправу находится 184 автомобиля. Водителям большегрузов, которые везут на полуостров продукты питания и товары первой необходимости, выдают пропуска для дальнейшей погрузки на паромы", — говорится в сообщении.
Уточняется, что на парковке также работают волонтеры, с 10.00 до 22.00 работает столовая, есть пункт обогрева.
Паромная переправа возобновила работу 9 октября после теракта на Крымском мосту. За последний месяц ее работу неоднократно приостанавливали из-за погодных условий. В четверг администрация Краснодарского края сообщала, что количество машин в очереди сократилось до 270 автомобилей.