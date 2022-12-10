МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Правительство России одобрило ратификацию договора с Белоруссией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, сообщается на сайте кабмина. В Белоруссии ввели налог на профдоход для некоторых видов деятельности

"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О ратификации договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь об общих принципах налогообложения по косвенным налогам" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Отмечается, что реализация документа позволит унифицировать налоговое законодательство двух стран и приведет к сотрудничеству сторон в сфере налогового администрирования.

Министры финансов РФ и Белоруссии Антон Силуанов и Юрий Селиверстов подписали договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам между Россией и Белоруссией 3 октября текущего года по итогам переговоров глав правительств двух стран Михаила Мишустина и Романа Головченко.

Мишустин назвал договор важным документом, отметив, что он закрепляет взаимные обязательства по передаче налоговой информации в единую интегрированную информационную систему администрирования косвенных налогов, определяет минимальные налоговые ставки, закладывает основу для формирования наднационального налогового комитета Союзного государства.

Также одобрен проект федерального закона, который позволит повысить информированность россиян об их пенсионных накоплениях в негосударственных пенсионных фондах (НПФ).