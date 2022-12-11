МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. В аэропортах Москвы — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" — задержали 51 рейс и шесть отменили в воскресенье утром из-за снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". Эксперт сделал прогноз по росту цен на авиабилеты

Согласно информации на 08.28 мск воскресенья, во "Внуково" задержали пять рейсов, четыре отменили; в "Домодедово" задержали 35 рейсов; в "Шереметьево" задержали 11 рейсов и два отменили.