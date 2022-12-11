МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Если авиатранзит через территорию страны заинтересует другие страны, то Сухуми готов это обсуждать, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр Абхазии Александр Анкваб. Абхазия совершенствует законы для инвестиций в энергетический сектор

"Наша мечта — это конец 2024 года (открытие аэропорта — ред.). Если дальше все хорошо будет складываться, то будет так… Транзит — это, несомненно, интересная тема. Если она будет выгодна всем странам, которые могут этим транзитом пользоваться, то надо садиться и вести переговоры по этому поводу", — сказал он.

Анкваб отметил, что после открытия прямого авиасообщения с Россией цены на отдых будут "вполне устраивающие российского туриста".

Ранее директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко сообщил о том, что рост туристического потока из России в Абхазию по итогам 2022 года составит порядка 30%. При этом он отметил, что турпоток мог быть больше, однако рост среднего чека снизил интерес россиян. По данным Осауленко, в 2020 году поездка в среднем обходилась порядка 30 тысяч рублей, в 2021 году средний чек поднялся до 41 тысячи, а в 2022 году он составил уже 59 тысяч рублей. "Рост уже далеко не 10%, и этот показатель тормознул российского туриста", — пояснил глава ассоциации.

Расположенный в 18 километрах от города сухумский аэропорт был построен в 1960-е годы и до 1993 года, когда был закрыт, мог принимать в высокий сезон до пяти тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты.

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