МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Девять пассажирских поездов дальнего и пригородного следования были задержаны по техническим причинам 10 и 11 декабря на участке Арзамас — Канаш, сообщается на сайте Горьковской железной дороги. РЖД вводят новый график с большим числом электричек, поездов и круизов

"Десятого и одиннадцатого декабря на участке Арзамас — Канаш по техническим причинам были задержаны несколько пассажирских поездов дальнего и пригородного следования. Более чем на шесть часов задержаны поезда №85 сообщением Нижневартовск — Москва и №25 сообщением Ижевск — Москва; Более чем на три часа задержаны поезда №2 сообщением Москва — Казань и №54 сообщением Москва — Чебоксары; Более чем на два часа задержаны поезда: поезд №26 сообщением Москва — Ижевск; поезд №118 сообщением Москва — Новокузнецк; поезд №86 сообщением Москва — Нижневартовск; поезд №52 сообщением Нижний Новгород — Ижевск; поезд №57 сообщением Москва — Йошкар-Ола", — говорится в сообщении.

Сейчас они отправлены к станциям назначения.

Отмечается, что пассажиры поездов, которые были задержаны более четырех часов, будут обеспечены дополнительным питанием на станции Муром.

"Горьковская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и делает все возможное для сокращения времени задержки поездов", — добавляется в сообщении.