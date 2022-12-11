МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Аэропорты столицы в снегопад работают штатно, но возможны задержки, сообщили РИА Новости в пресс-службах воздушных гаваней. Правительство выделило дополнительные средства многодетным семьям

"Шереметьево" продолжает устойчивую работу в штатном режиме. Аэропорт располагает достаточными ресурсами для стабильного обеспечения взлетно-посадочных операций в сложных погодных условиях", — рассказали в авиагавани.

В целях обеспечения безопасности полетов и пассажиров в аэропорту проводятся соответствующие мероприятия по попеременной очистке взлетно-посадочных полос и перрона от обильного снега, производится антиобледенительная обработка воздушных судов.

"В связи с выполнением данных операций в условиях сильного снегопада прошедшей ночью были незначительные задержки рейсов на 10-15 минут", — уточнили в пресс-службе.

Пресс-служба "Домодедово" также сообщила, что аэропорт работает штатно. Видимость в районе аэродрома достаточна для совершения взлета и посадки.

"В условиях снегопада требуется проведение дополнительных мероприятий для обеспечения безопасности полетов — очистка взлетно-посадочной полосы, чтобы не допустить образования гололеда, и противообледенительная обработка самолетов. В связи с этим возможны незначительные корректировки времени вылета", — рассказали в "Домодедово".

"Аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме, несмотря на сложные метеоусловия в Московском регионе: сильный снегопад. Отмен рейсов по метеоусловиям во "Внуково" нет, однако есть переносы рейсов и их задержки, которые обусловлены проведением обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью", — сказали во "Внуково".

Все службы аэропорта работают с привлечением необходимого количества персонала и ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем. Задействовано необходимое количество многофункциональной снегоуборочной техники, спецмашин для распределения химреагентов и обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью. "Внуково" также принял рейсы из других аэропортов Москвы, где воздушные суда не смогли приземлиться.