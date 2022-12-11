КАЗАНЬ, 11 дек — ПРАЙМ. Движение автобусов и грузового транспорта временно ограничено на федеральных трассах в Татарстане из-за непогоды, сообщает ГИБДД республики. В Чувашии более 26 тысяч жителей остались без электричества

В воскресенье днем в республике объявлено штормовое предупреждение. По информации управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана, в течение воскресенья в республике местами отмечаются ледяные дожди и образование сильных гололедных отложений, сильный снег, ветер до 22 метров в секунду. Аналогичные явления — сильный снег, метель, ледяной дождь, ветер до 18-22 метров в секунду — на территории Татарстана прогнозируются вечером 11 декабря и 12 декабря.

"В связи с неблагоприятными метеорологическими и дорожными условиями, в целях обеспечения безопасности дорожного движения… на автомобильных дорогах федерального значения, проходящих по территории республики, вводится временное ограничение движения грузового транспорта и автобусов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения вводятся с 17.00 часов воскресенья до улучшения погодных условий.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов.