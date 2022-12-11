МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. В московском аэропорту "Шереметьево" оказался подтоплен терминал B, проводится проверка и выясняются причины произошедшего, сообщила московская межрегиональная транспортная прокуратура. Oman Air возобновила полеты в Маскат из Шереметьево

"Межрегиональной транспортной прокуратурой организована проверка по факту подтопления в терминале B аэропорта "Шереметьево"… причины произошедшего устанавливаются", — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Ведомство добавило, при обнаружении нарушений будут приняты "исчерпывающие меры прокурорского реагирования". Ликвидация последствий подтопления и соблюдение прав пассажиров аэропорта также на контроле прокуратуры.

В пресс-службе аэропорта пояснили, что подтопление произошло из-за сработавшего датчика противопожарной системы, инцидент не оказал влияния на работу воздушной гавани.

"В паркинге терминала В произошло реагирование противопожарной системы в результате срабатывания датчика. Датчик в рабочем режиме среагировал на задымление в одном из служебных помещений", — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что службы аэропорта оперативно перекрыли воду, локализовали последствия. Пассажиры, сотрудники и гости аэропорта не пострадали.

"Обслуживание рейсов и пассажиров обеспечивается в плановом режиме. Инцидент не повлиял на работу аэропорта. Проводится служебное расследование", — заявили в пресс-службе.

Ранее в ГУМЧС по Московской области рассказали РИА Новости, что в аэропорту "Шереметьево" сработала сигнализация. Угрозы не возникло, тревога оказалась ложной.