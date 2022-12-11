МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Московский аэропорт "Шереметьево" из-за ледяного дождя и снегопада рекомендует пассажирам прибывать на рейсы заранее, говорится в сообщении в Telegram-канале воздушной гавани. В аэропорту "Шереметьево" подтопило терминал B

Аэропорт отмечает, что в столичном регионе происходит выпадение обильных осадков в виде ледяного дождя и мокрого снега.

"В текущих погодных условиях, которые, по прогнозам синоптиков, будут сохраняться ближайшие сутки, в связи с возможными затруднениями на дорогах пассажирам рекомендуется прибывать на рейсы заранее", — говорится в сообщении.

"Пользуйтесь, по возможности, услугами общественного транспорта — такси, обычных и экспресс-автобусов, а также поездов "Аэроэкспресс": крайний состав сегодня ночью отправляется с Белорусского вокзала в 00.36, первый утренний поезд 12 декабря отправится в сторону аэропорта в 05.15", — отмечает аэропорт.