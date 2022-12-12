МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Московские аэропорты в непогоду работают штатно, но фиксируются задержки рейсов, ночью было семь длительных задержек более двух часов, сообщает Росавиация. Региональные энергетики работают в усиленном режиме из-за непогоды

В понедельник в столице — ледяной дождь и гололед.

"Несмотря на сложные погодные условия в Москве, аэропорты столичного авиаузла работают в штатном режиме. Обслуживание воздушных судов и пассажиров проходит в плановом порядке", — говорится в сообщении.

За прошедшую ночь, отмечает ведомство, зафиксировано семь длительных задержек рейсов, более двух часов. В целом, по его данным, имеются незначительные задержки вылетов рейсов, связанные со сложными погодными условиями в регионе. Это обусловлено увеличением времени на антиобледенительную обработку воздушных судов и очистку объектов аэродромной инфраструктуры от снега.

"Учитывая сложные метеоусловия в столичном регионе из-за мокрого снега и ледяного дождя, рекомендуем пассажирам прибывать в аэропорты на вылетающие из Москвы рейсы заблаговременно", — отмечает Росавиация.