МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Поездка на аэроэкспрессе в северные терминалы московского аэропорта "Шереметьево" (B и C) стала на 15 минут быстрее — поезда стали курсировать напрямую по обновленному маршруту, говорится в релизе "Аэроэкспресса". Московские аэропорты работают штатно в непогоду

"Железнодорожники завершили соединение новой железнодорожной линии "Лобня – аэропорт Шереметьево" с Савеловским направлением Московской железной дороги. Новый съезд позволил запустить поезда "Аэроэкспресс" из Москвы напрямую к северным терминалам В и С без заезда в Южный терминальный комплекс аэропорта (терминалы D, E, F) и на 15 минут сократить время в пути до терминалов В и С, где в настоящее время обслуживаются все авиарейсы", — говорится в релизе.

Поездка до северных терминалов аэропорта теперь занимает около 35 минут от ТПУ "Окружная" и около 50 минут от Белорусского вокзала. Поезда "Аэроэкспресс" на Шереметьевском направлении курсируют по обновленному маршруту – из Москвы все составы прибывают напрямую в терминалы В, С и следуют в Москву из этих терминалов также напрямую.

Интервал отправления аэроэкспрессов из Москвы в аэропорт и обратно не изменился – поезда курсируют каждые 30-40 минут как в сторону аэропорта, так и из аэропорта. Поезда также курсируют между южными и северными терминалами авиагавани.

По прибытии из Москвы в Северный терминальный комплекс составы после остановки продолжают движение в южные терминалы (D, E, F). Таким образом, у пассажиров и сотрудников аэропорта есть возможность как добраться в любой терминал аэропорта напрямую из Москвы, так и совершать межтерминальные поездки. В будние дни отправление поездов между терминалами происходит каждые 30-40 минут за исключением раннего утра и позднего вечера, когда межтерминальных рейсов нет. В выходные дни между Северным и Южным терминальными комплексами аэроэкспрессы курсируют утром и далее раз в 70 минут в течение дня.

"Сегодня в терминалах В и С осуществляются все прилеты и вылеты "Шереметьево". Поэтому совместно с коллегами из РЖД мы разработали такую схему движения поездов, которая позволит авиапассажирам добираться до этой части аэропорта на 15 минут быстрее и с максимальным комфортом, при этом сохранит возможность передвижения между терминалами для большого количества сотрудников авиагавани, а также для тех пассажиров, которым необходимо попасть в южные терминалы по тем или иным причинам", – рассказал гендиректор "Аэроэкспресс" Андрей Акимов.