МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. "Аэроэкспресс" ожидает пассажиропоток своих поездов и автобусов по итогам года в 9-9,5 миллиона человек против 8,9 миллиона в 2021 году, сообщил журналистам гендиректор компании Андрей Акимов. На участке Арзамас-Канаш задержали движение девяти пассажирских поездов

"Компания, как и все сектора экономики, в этом году столкнулась с серьезными вызовами. Но благодаря тесной и продуктивной работе с нашими партнерами и кредиторами нашу операционно-финансовую модель удалось сбалансировать. Пассажиропоток, который мы прогнозируем по итогам года, составит 9-9,5 миллиона пассажиров, это включая перевозки и поездами, и нашими экспресс-автобусами", — сказал Акимов.

Он отметил, что на будущий год у компании оптимистичные прогнозы по перевозкам. В целом, отметил он, пассажиропоток "Аэроэкспресса" коррелирует с пассажиропотоком аэропортов.

В 2021 году пассажиропоток компании составил 8,9 миллиона человек.