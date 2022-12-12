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В калининградском аэропорту "Храброво" задержали 24 рейса
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. Снегопад в Калининградской области стал причиной задержки 24 рейсов в аэропорту "Храброво", сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. "Двенадцать рейсов задерживается на... ПРАЙМ, 12.12.2022
транспорт, бизнес, новости, россия, калининградская область, аэропорт храброво, здержки рейсов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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КАЛИНИНГРАД, 12 дек — ПРАЙМ. Снегопад в Калининградской области стал причиной задержки 24 рейсов в аэропорту "Храброво", сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
"Двенадцать рейсов задерживается на прилет в данный момент, и столько же на вылет", — сообщили в пресс-службе авиаузла.
По данным онлайн-табло "Храброво", задерживается прибытие и вылет рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Минска.
Ранее синоптики предупреждали об ухудшении погоды в Калининградской области в ночь на понедельник.