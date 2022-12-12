КАЛИНИНГРАД, 12 дек — ПРАЙМ. Снегопад в Калининградской области стал причиной задержки 24 рейсов в аэропорту "Храброво", сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. Московские аэропорты работают штатно в непогоду

"Двенадцать рейсов задерживается на прилет в данный момент, и столько же на вылет", — сообщили в пресс-службе авиаузла.

По данным онлайн-табло "Храброво", задерживается прибытие и вылет рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Минска.

Ранее синоптики предупреждали об ухудшении погоды в Калининградской области в ночь на понедельник.