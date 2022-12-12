МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. РЖД прорабатывают варианты концессии и привлечения частного капитала при реализации проектов в рамках развития Восточного полигона, куда входят Байкало-Амурская (БАМ) и Транссибирская магистрали, сообщил первый замгендиректора компании Вадим Михайлов. РЖД спланировали инвестпрограмму на 2024-2025 годы

Газета "Коммерсант" в сентябре текущего года писала, что консорциум Газпромбанка и "Бамтоннельстрой-Моста" Руслана Байсарова подал концессионную инициативу для участия в расширении Восточного полигона. Об этом рассказал первый вице-президент — начальник департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства банка Павел Бруссер.

"Мы прорабатываем сейчас, в том числе, и вопросы концессии по Восточному полигону. Есть хорошие перспективы привлечения частного капитала в том числе на этом направлении", — сообщил Михайлов в понедельник на круглом столе в Совете Федерации по вопросам реализации инвестпрограммы РЖД на 2019-2025 год.

Глава департамента инвестиций РЖД Юрий Бакеркин в апреле 2019 года сообщал, что компания обсуждает с группой "Сибантрацит" участие в строительстве второго Северомуйского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали (БАМ), но конкретных решений пока нет.

Группа "Сибантрацит" и УК "Востокуголь" тогда говорили, что приступили к подготовке строительства второго Северомуйского тоннеля. Отмечалось, что проект строительства " Северомуйского тоннеля-2" будет разработан самостоятельно, его готовит и финансирует УК "Востокуголь", и уже ведутся предпроектные работы. Компании сообщали, что непосредственно возведение тоннеля начнется в течение года и займет пять лет.