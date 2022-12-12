МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Авиакомпании РФ могут обеспечить полеты в непогоду, опыта и ресурсов у перевозчиков достаточно для различных метеоусловий, сообщили РИА Новости в Росавиации. В калининградском аэропорту "Храброво" задержали 24 рейса

"Российские авиакомпании и аэропорты имеют достаточного опыта и ресурсов для решения задач по обеспечению полетов и безопасного обслуживания пассажиров в различных метеорологических условиях", — сказала представитель Росавиации.

Ранее сразу в нескольких регионах страны отмечались неблагоприятные погодные условия, что повлияло на полеты. В частности, в столичном регионе на выходных был снегопад, в понедельник — ледяной дождь и гололед. Росавиация сообщала, что московские аэропорты в непогоду работают штатно, но фиксируются задержки рейсов, ночью было семь длительных задержек более двух часов. "Внуково" сообщал, что принимает рейсы из других аэропортов столицы, где они не смогли приземлиться.

Из-за непогоды в понедельник временно закрывался аэропорт Казани. В воскресенье днем в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение. По информации управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана, в течение воскресенья в республике местами отмечались ледяные дожди и образование сильных гололедных отложений, сильный снег, ветер до 22 метров в секунду. Аналогичные явления — сильный снег, метель, ледяной дождь, ветер до 18-22 метров в секунду — на территории республики прогнозируются и 12 декабря.

Судя по данным онлайн-табло аэропорта Калининграда, задерживается большое количество рейсов на прилет.