В московских аэропортах задержали или отменили более 60 рейсов
Яндекс. Расписание: в аэропортах Москвы задержали или отменили более 60 рейсов из-за непогоды
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МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Более 60 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" — в четверг утром на фоне снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".
По информации на 12.57 мск четверга, во "Внуково" 13 рейсов задержано, пять отменено; в "Домодедово" 23 рейса задержано и два отменено; в "Шереметьево" 17 рейсов задержано, три отменено.
Более 50% от месячной нормы осадков выпало местами в московском регионе за 12 часов, сообщил РИА Новости ранее в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.