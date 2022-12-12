МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Более 60 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" — в четверг утром на фоне снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". В Росавиации оценили возможности авиакомпаний для полетов в непогоду

По информации на 12.57 мск четверга, во "Внуково" 13 рейсов задержано, пять отменено; в "Домодедово" 23 рейса задержано и два отменено; в "Шереметьево" 17 рейсов задержано, три отменено.

Более 50% от месячной нормы осадков выпало местами в московском регионе за 12 часов, сообщил РИА Новости ранее в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.