МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. РЖД предлагают расширить перечень станций, с которых могут принудительно эвакуировать брошенные более трех суток грузовые вагоны, включив в него в том числе станции, расположенные вблизи крупных точек погрузки и выгрузки, сообщил на брифинге замгендиректора компании — начальник Центральной дирекции управления движением Михаил Глазков. В Иране выразили интерес к поставкам российских вагонов для метрополитена

"У нас есть принудительная эвакуация с припортовых станций, но таких станций всего лишь 40, которые попадают под данный регуляторный документ. Мы вышли с инициативой в Минтранс, чтобы расширить перечень этих станций, и туда вошли такие крупные агломерационные узлы, которые играют значительную роль в работе всей сети", — сообщил замглавы РЖД.

В качестве примера таких станций он назвал Липецк, Магнитогорск, Череповец и другие крупные транспортные узлы, которые работают с большим объемом продукции. В указанных городах находятся крупные металлургические предприятия, в частности Новолипецкий металлургический комбинат, Магнитогорский металлургический комбинат, Череповецкий металлургический комбинат.

"Чтобы у "Российских железных дорог" было право тот вагон, который в течение трех суток не заадресован под погрузку, принудительно эвакуировать на станции, которые будут регламентированы данным положением, пока клиент этого вагона ищет, куда его заадресовать, под какой груз", — рассказал суть идеи Глазков.

Он пояснил, что таким образом РЖД смогут увеличить возможность этих станций по приему грузов.

РЖД также разработали методику расчета потребного парка грузовых вагонов на сети и предлагают производителям подумать о производстве дефицитного подвижного состава вместо полувагонов, сообщил Глазков.

По его данным, на сети железных дорог РЖД в настоящее время работает 1 миллион 268 тысяч грузовых вагонов. Обновление подвижного состава идет большими темпами, чем выбытие устаревших вагонов, отметил замглавы РЖД.

"Мы прогнозируем, что к концу года эта цифра будет порядка 1 миллиона 280 тысяч вагонов. Это и тот вагон, который стоит на путях общего пользования и затрудняет продвижение, в том числе и гружёного вагона. Мы в этом направлении работаем с причастными ведомствами. Мы разработали методику расчета потребного парка, она проходит согласование в Минтрансе и, надеемся, до конца года она будет утверждена", — сообщил Глазков.

Согласно расчетам РЖД, в настоящее время на сети порядка 170 тысяч "лишних" вагонов, которые находятся на путях общего пользования. Глазков рассказал, что есть разные пути решения вопроса. Например, разместить вагоны на путях необщего пользования.

"Собственник подвижного состава должен понимать, если вагон не используется, где он должен храниться. На путях общего пользования и платить РЖД? Хотя это и наши доходы, нам это сегодня уже не выгодно, потому что это затрудняет продвижение груженой части, и мы начинаем ограничивать прием грузов", — посетовал замглавы РЖД.

Он назвал еще одно направление, которое помогло бы решить проблему с увеличением парка на сети. "Необходимо стимулировать либо регулировать вагоностроительную отрасль. Зачем строить полувагон, которых избыток на сети? Хопры, зерновозы, цементовозы — это дефицитный подвижной состав, которые сейчас практически не производятся", — добавил Глазков.