МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. РЖД в новом графике движения не закладывали пассажирские поезда в сообщении со странами Европы из-за отсутствия перевозок на этих направлениях, следует из слов замгендиректора компании — начальника Центральной дирекции управления движением Михаила Глазкова. Пакет пакетов: что приберегла Европа для новых санкций против России

РЖД ежегодно вводят новый график движения пассажирских и грузовых поездов во второе воскресенье декабря. В этом году он заработал в 00.00 по московскому времени 11 декабря. Глазков рассказал, что в новом графике будет 598 пассажирских поездов дальнего следования.

"На 12 поездов меньше. В прошлом году в график движения были заложены международные поезда, например в Хельсинки, Польшу, Прибалтику. На сегодняшний день этих перевозок нет", — сообщил Глазков на брифинге.

РЖД отменяли все пассажирские поезда в сообщении со странами Европы несколько лет назад на фоне пандемии коронавируса (COVID-19). Позднее ряд поездов был восстановлен, в частности, в сообщении с Финляндией.

Однако финские железнодорожники (VR Group), с которыми у РЖД курсировал поезд Allegro ("Аллегро") между Санкт-Петербургом и Хельсинки, в конце марта 2022 года сообщили о прекращении пассажирских перевозок в связи с введенными в отношении российской компании санкциями на фоне специальной военной операции на Украине.

РЖД сообщали, что в расписании движения на 2022/2023 годы предусмотрено курсирование 598 пар поездов дальнего следования, что на 12 меньше по сравнению с предыдущим графиком. Отмечалось, что новый график направлен на развитие маршрутов внутри страны и на отказ от сохранения "ниток" графика для международных направлений, в том числе в Европу, которые не используются с 2020 года.

РЖД в новом графике движения наибольшее количество дополнительных поездов дальнего следования назначили на юг России и заложили дополнительно электрички регионах, а также в столичном узле, в том числе в связи с запуском новых направлений Московских центральных диаметров (МЦД), отметил Глазков.

РЖД ежегодно вводят новый график движения поездов во второе воскресенье декабря. В этом году он заработал в 00:00 по московскому времени 11 декабря.

"Основные изменения (в новом графике — ред.) касаются пассажирского движения… 44 поезда (дальнего следования — ред.) дополнительно назначили, наибольшее количество — на юг. Они уже заложены в график и при расчете пропускной способности учтены", — рассказал Глазков.

Президент РФ Владимир Путин в мае текущего года обратил внимание на нехватку поездов на южном направлении страны на фоне закрытых аэропортов и попросил участников совещания по развитию транспортного сектора проработать этот вопрос. РЖД назначали дополнительные поезда на этом направлении.

По словам Глазкова, в новом графике движения РЖД также назначили 4342 пары пригородных поездов, что на 116 больше, чем в этом году, основная часть добавлена в связи с запуском новых направлений МЦД. "МЦД-3, МЦД-4 запускаются в следующем году", — пояснил замглавы РЖД.

По его словам, также будет увеличено количество электричек на Северном Кавказе, в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.