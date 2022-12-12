МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. РЖД в 2022 году зафиксировали сохранение в поездах летнего потока пассажиров с российских южных курортов до середины октября, сообщил на брифинге замгендиректора компании — начальник Центральной дирекции управления движением Михаил Глазков. РЖД объяснили отсутствие в новом графике пассажирских поездов в Европу

"Это лето у нас было уникальное. Мы превзошли объемы даже 2019 года, доковидного, по которому мы равнялись с точки зрения перевозки пассажиров в южном направлении", — рассказал замглавы РЖД.

Он отметил, что РЖД разработали абсолютно новый график, где к прежним 62 ниткам пассажирских поездов было добавлено еще семь, а в отдельные сутки число поездов, движущихся в южном направлении, доходило до 74.

"Нам удалось справиться с этой задачей. Но все привыкли, что лето заканчивается в августе, когда начинается учебный год, все возвращаются. Но в этом году у нас пассажирское лето продлилось до середины октября", — отметил замглавы РЖД.

Он пояснил, что компания объясняет это закрытием ряда зарубежных направлений для отдыха.