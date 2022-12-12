В РЖД рассказали об использовании российской продукции
РЖД используют российскую продукцию при создании новых элементов для управления движением
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МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. РЖД при создании новых элементов в системе управления движением поездов используют только российское оборудование, сообщил на брифинге замгендиректора компании — начальник Центральной дирекции управления движением Михаил Глазков.
"Если устройство работает стабильно, и оно позволяет обеспечить невмешательство в работу устройств извне, пускай оно и работает свой гарантийный срок. Всё новое проектирование и строительство идет полностью на отечественном оборудовании", — ответил Глазков на вопрос о сроках полного перехода на российские устройства.
Он напомнил, что РЖД ведут программу по импортозамещению, в соответствии с которой системы переводятся полностью на российские технологии.
Глазков добавил, что системы безопасности компании позволяют блокировать хакерские атаки.