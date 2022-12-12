МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. РЖД при создании новых элементов в системе управления движением поездов используют только российское оборудование, сообщил на брифинге замгендиректора компании — начальник Центральной дирекции управления движением Михаил Глазков. РЖД расширят список станций принудительной эвакуации "забытых" вагонов

"Если устройство работает стабильно, и оно позволяет обеспечить невмешательство в работу устройств извне, пускай оно и работает свой гарантийный срок. Всё новое проектирование и строительство идет полностью на отечественном оборудовании", — ответил Глазков на вопрос о сроках полного перехода на российские устройства.

Он напомнил, что РЖД ведут программу по импортозамещению, в соответствии с которой системы переводятся полностью на российские технологии.

Глазков добавил, что системы безопасности компании позволяют блокировать хакерские атаки.