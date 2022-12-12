МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Минтранс России планирует пересмотреть параметры транспортной стратегии до 2030 года, сообщил журналистам заместитель министра транспорта РФ Валентин Иванов. Россия и Китай наращивают перевозки грузов по новому трансграничному мосту

Правительство РФ утвердило транспортную стратегию РФ до 2030 года с прогнозом до 2035 года в конце ноября 2021 года. Документ был разработана Минтрансом РФ. Она состоит из трех этапов: первый намечен на 2021-2024 годы, второй – на период с 2025 по 2030 год, третий – с 2031 по 2035 годы. Как предполагается ее авторами, стратегия обеспечит максимальный учет экономических интересов и ожиданий всех субъектов рынка транспортных услуг, прежде всего тех, кто пользуется транспортом и проживает в городах и селах, в удаленных и труднодоступных районах страны.

"У нас транспортная стратегия разрабатывалась еще прошлом году, соответственно, те реалии, которые сейчас есть, мы с учетом этого будем пересматривать ее в любом случае", — сообщил Иванов в понедельник в кулуарах Совета Федерации в ответ на соответствующий вопрос.

По его словам, эта работа ведется планово. "Нам нужно делать увязку вместе с другими ФОИВами (федеральными органами исполнительной власти – ред.), потому что развитие стратегии — это такой комплексный продукт. Мы для кого-то это делаем, а не просто сами по себе грузы везем. Мы ориентируемся на грузоотправителей, на профильные министерства. Это и Минэнерго, Минсельхоз, Минпромторг… в зависимости от того, какая потребность у профильных министерств на перевозки грузов, мы под это подстраиваем развитие своих мощностей", — пояснил замминистра транспорта.