МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Минтранс России в 2023 году ожидает заключения концессионных соглашений по Восточному полигону, всего для этого рассматривается четыре объекта на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на сумму порядка 600 миллиардов рублей, сообщил журналистам заместитель министра транспорта РФ Валентин Иванов. РЖД рассмотрят варианты концессии для Восточного полигона

РЖД еще несколько лет назад обсуждали с разными компаниями участие в строительстве объектов Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссибирская магистраль (Транссиб), в том числе второго Северомуйского тоннеля на БАМе. Первый замгендиректора компании Вадим Михайлов в понедельник сообщил, что РЖД прорабатывают варианты концессии и привлечения частного капитала при реализации проектов в рамках развития Восточного полигона.

"Четыре объекта на БАМе: (второй – ред.) Северомуйский тоннель, Кузнецовский (тоннель – ред.), мост через Амур и Кодарский (тоннель – ред.)", — рассказал Иванов в кулуарах Совета Федерации, отвечая на вопрос, какие рассматриваются объекты для концессии на Восточном полигоне.

По его словам, под каждый из указанных объектов создана отдельная компания. "От этой компании — консорциум банков и инвестор. На каждый объем сделаны отдельное СПК, отдельное юрлицо", — продолжил замглавы Минтранса РФ.

Иванов ожидает, что первые концессионные соглашения по указанным объектам могут быть заключены уже в следующем году. "Может быть заключено в следующем году", — ответил он на вопрос о возможных сроках подписания документов по четырем проектам.

Он уточнил, что указанные четыре объекта относятся к третьему этапу развития Восточного полигона и назвал параметры инвестиций. "Порядка 600 миллиардов (рублей — ред.) — четыре объекта", — сказал замминистра. Отвечая на вопрос, рассматривается ли вариант привлечения иностранных компаний из дружественных стран, для инвестиций в эти проекты, Иванов сказал, что "запретов нет". "Привлекается финансирование. С кем инвестор договорится в консорциуме, привлекать чье финансирование, какие условия, процентные ставки, условия возвратности. Может быть, они и в валюте займут. Это вопрос инвестора", — пояснил он.