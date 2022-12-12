МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Минтранс России в 2023 году ожидает заключения концессионных соглашений по Восточному полигону, всего для этого рассматривается четыре объекта на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на сумму порядка 600 миллиардов рублей, сообщил журналистам заместитель министра транспорта РФ Валентин Иванов.

Железная дорога

РЖД рассмотрят варианты концессии для Восточного полигона

РЖД еще несколько лет назад обсуждали с разными компаниями участие в строительстве объектов Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссибирская магистраль (Транссиб), в том числе второго Северомуйского тоннеля на БАМе. Первый замгендиректора компании Вадим Михайлов в понедельник сообщил, что РЖД прорабатывают варианты концессии и привлечения частного капитала при реализации проектов в рамках развития Восточного полигона.

"Четыре объекта на БАМе: (второй – ред.) Северомуйский тоннель, Кузнецовский (тоннель – ред.), мост через Амур и Кодарский (тоннель – ред.)", — рассказал Иванов в кулуарах Совета Федерации, отвечая на вопрос, какие рассматриваются объекты для концессии на Восточном полигоне.

По его словам, под каждый из указанных объектов создана отдельная компания. "От этой компании — консорциум банков и инвестор. На каждый объем сделаны отдельное СПК, отдельное юрлицо", — продолжил замглавы Минтранса РФ.

Иванов ожидает, что первые концессионные соглашения по указанным объектам могут быть заключены уже в следующем году. "Может быть заключено в следующем году", — ответил он на вопрос о возможных сроках подписания документов по четырем проектам.

Он уточнил, что указанные четыре объекта относятся к третьему этапу развития Восточного полигона и назвал параметры инвестиций. "Порядка 600 миллиардов (рублей — ред.) — четыре объекта", — сказал замминистра. Отвечая на вопрос, рассматривается ли вариант привлечения иностранных компаний из дружественных стран, для инвестиций в эти проекты, Иванов сказал, что "запретов нет". "Привлекается финансирование. С кем инвестор договорится в консорциуме, привлекать чье финансирование, какие условия, процентные ставки, условия возвратности. Может быть, они и в валюте займут. Это вопрос инвестора", — пояснил он.