ТБИЛИСИ, 12 дек — ПРАЙМ. Вопрос о возобновлении российско-грузинского авиасообщения не решится легко за один день, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили. В Росавиации оценили возможности авиакомпаний для полетов в непогоду

"Существует много технических вопросов, много сложностей и вызовов. Это не тот вопрос, который может решиться в одностороннем порядке, однако у нас пока нет официального обращения (из РФ – ред.)… Со стороны разных международных авиационных организаций действуют определенные ограничения в отношении российских авиакомпаний. Поэтому этот вопрос не может решиться легко за один день", — сказал зампредседателя грузинского правительства на брифинге.

В субботу спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе заявил РИА Новости, что вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между странами на данном этапе не стоит на повестке дня. При этом в понедельник мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе высказался в поддержку идеи возобновления прямых авиарейсов между Грузией и Россией.

Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано в 2019 году.