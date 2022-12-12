МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Почти 60 рейсов задержаны или отменены в понедельник вечером в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание". В столице фиксируется суточный рекорд по количеству выпавших осадков.

По информации на 18.40 мск понедельника, во "Внуково" 8 рейсов задержано, 5 отменено; в "Домодедово" 23 рейса задержано и 2 отменено; в "Шереметьево" 15 рейсов задержано, 3 отменено.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в понедельник в Москве уже обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков. Только за минувшую ночь в столице выпало 18 миллиметров осадков, что составляет треть от месячной нормы декабря. Прежний рекорд для 12 декабря был установлен в 1960 году, и составлял 12,5 миллиметра. Также он отметил, что не исключено обновление декабрьского максимума осадков.