СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек — ПРАЙМ. Крым наладит связи с портами Запорожской и Херсонской областей, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. В Крыму начали принимать заявки от отельеров на государственную поддержку

"Крым готов развивать эти связи, готов к сотрудничеству. У нас выстроено взаимодействие с портом Мариуполя. Как только будут созданы благоприятные условия для транспортировки грузов по морю из других портов, расположенных в новых российских регионах, мы готовы будем наладить контакт", — сказал Константинов агентству.

По его словам, главное — чтобы это проходило в условиях безопасности.