СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек — ПРАЙМ. Попытка подрыва моста под Мелитополем не повлияла на сухопутный коридор в Крым, движение грузовых автомобилей не нарушено, сообщил РИА Новости председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин. Крым наладит связи с портами новых российских регионов

"Данный мост локальный. Он находится на одном из въездов Мелитополя и не задействован в движении по сухопутному коридору из Ростовской области в Крым. Появившиеся в пабликах публикации о нарушении сухопутного коридора в Крым не соответствуют действительности", — пояснил он агентству.

Цуркин отметил, что попытка подрыва моста не скажется на движении грузового транспорта в Крым и обратно.

Ранее появились сообщения, что в Мелитополе и пригороде прозвучали два мощных взрыва, позже стало известно о повреждении моста в районе села Константиновка. Предварительно у опоры заложили взрывчатку. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, власти региона расценивают произошедшее как теракт, за которым стоят украинские диверсанты. После попытки подрыва мост выстоял, но серьезно просело дорожное полотно. Движение по нему приостановлено.