2022-12-13T09:08:00+03:00
2022-12-13T09:14:44+03:00
2022-12-13T09:08:00+03:00
2022
https://1prime.ru/transport/20221213/839146743.html
Режим ограничения полетов в российские аэропорты продлили до 21 декабря
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Режим ограничения полетов в 11 российских южных и центральных аэропортов продлили до 21 декабря, заявили в Росавиации. "Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга... ПРАЙМ, 13.12.2022
транспорт, бизнес, новости, россия, аэропорт, росавиация
https://1prime.ru/images/83575/68/835756840.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83575/68/835756840.jpg
https://1prime.ru/images/83575/68/835756839.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83575/68/835756839.jpg
https://1prime.ru/images/83575/68/835756827.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83575/68/835756827.jpg
https://1prime.ru/transport/20221212/839143789.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Режим ограничения полетов в 11 российских южных и центральных аэропортов продлили до 21 декабря, заявили в Росавиации.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 21 декабря 2022 года", — следует из сообщения ведомства.
Уточняется, что речь идет об аэропортах Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.