МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Режим ограничения полетов в 11 российских южных и центральных аэропортов продлили до 21 декабря, заявили в Росавиации. Почти 60 рейсов задержаны или отменены вечером в аэропортах Москвы

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 21 декабря 2022 года", — следует из сообщения ведомства.

Уточняется, что речь идет об аэропортах Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.