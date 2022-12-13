МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. "Ростех" передал очередную партию отечественных вертолетов для санавиации — Национальная служба санитарной авиации России получила три "Ансата", говорится в релизе госкорпорации. Росавиация приостановила сертификацию вертолета Ка-62

"Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") передал для Национальной службы санитарной авиации России три вертолета "Ансат". Машины, выпущенные на Казанском вертолетном заводе, поставлены по контракту с компанией "ПСБ-Лизинг". Всего в рамках соглашения НССА будет передано 66 вертолетов "Ансат" и Ми-8МТВ-1", — говорится в сообщении.

Вертолеты "Ансат", поставленные НССА, рассчитаны на перевозку одного пациента в сопровождении двух медиков. Машины обладают высокой готовностью к взлету, могут садиться на подобранные с воздуха необорудованные площадки, включая крыши зданий, автодороги и прилегающие к ним территории.

"Национальная служба санитарной авиации России наращивает парк вертолетной техники. Это позволяет увеличивать интенсивность полетов и расширять географию работ. За пять лет вертолеты НССА выполнили свыше 43 тысяч эвакуаций, благодаря которым спасено около 60 тысяч пациентов. В этом году зона обслуживания увеличилась до 49 регионов. Количество вылетов санитарной авиации достигло 6 тысяч в год. В обозримом будущем мы планируем увеличить вертолетный парк санитарной авиации до 83 машин, и это не предел", — сказал исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.

"Ансаты" оснащены системой электронной индикации – так называемой "стеклянной кабиной", которая повышает удобство навигации и снижает нагрузку на пилотов. Современная панель управления отображает на одном экране всю ключевую информацию о полете. Новейшее оборудование позволяет легко и быстро запрограммировать или изменить маршрут, а также обеспечивает летчиков доступом к базам данных с актуальной аэронавигационной информацией.

"Ансаты", переданные для НССА, будут использоваться в различных регионах страны для медицинской эвакуации больных и пострадавших. Спасательные операции нередко проводятся в труднодоступных районах, где нет оборудованных площадок, или в условиях плотной городской застройки, когда пространство ограничено. Поэтому вертолетная техника для санавиации должна быть не только надежной, но и маневренной, легкой в управлении, адаптированной для посадки на неподготовленные и малоразмерные участки.

"Ансат" отвечает обозначенным требованиям, что делает его востребованным в санитарной авиации. По контракту с компанией "ПСБ-Лизинг" Казанский вертолетный завод уже передал НССА 24 вертолета "Ансат" и 14 Ми-8МТВ-1", — отметил замгендиректора холдинга "Вертолеты России" по продажам гражданской вертолетной техники Антон Королев.