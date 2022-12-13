ХАБАРОВСК, 13 дек — ПРАЙМ. Движение автобусов ограничено на автодорогах Хабаровского края из-за проходящего циклона со снегом и ветром, сообщает Хабаровское управление автомобильных дорог (КГКУ "Хабаровскуправтодор"). В Росавиации оценили возможности авиакомпаний для полетов в непогоду

По данным Дальневосточного гидрометцентра, из-за проходящего 13 декабря циклона в центральных и южных районах Хабаровского края прогнозировалось ухудшение погодных условий — снег, метель и усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Далее циклон будет смещаться в Охотское море. В связи с этим 14 и 15 декабря на территории северных районов региона ухудшится погода. Местами в Николаевском, Ульчском, Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах пройдет снег, местами сильный, метель, усиление ветра по долинам рек до 18-23 метров в секунде, на побережье до 24-29 метров в секунду.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями, ограниченной видимостью, ограничено движение крупногабаритного и тяжеловесного транспорта и автобусов категории М2 и М3 на региональной автодороге город Советская Гавань — рабочий поселок Ванино, ограниченно движение автобусов на федеральной автодороге А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино с 16.00 (09.00 мск)", — говорится в сообщении.

Ранее главное управление МЧС России по Еврейской автономной области информировало, что из-за плохой погоды с 07.30 (00.30 мск) было закрыто движение для автобусов из Биробиджана в Хабаровск.

В Хабаровске во вторник ветер до 7-12 метров в секунду, идет небольшой снег, на дорогах снежный накат, гололед.