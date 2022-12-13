ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 дек — ПРАЙМ. Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сообщил, что достигнута договоренность с Минтрансом о дополнительном финансировании в 2023 году сферы транспорта в Сахалинской области на 4,6 миллиарда рублей. Минтранс пересмотрит параметры транспортной стратегии-2030

"Рассматривали вопрос транспорта – один из самых важных для Сахалина. На совещании договорились с нашими коллегами из Минтранса РФ о дополнительном финансировании в 2023 году. Планируется выделить 3,6 миллиарда рублей на строительство взлетно-посадочной полосы в аэропорту Южно-Сахалинска. Работа будет продолжена", — отметил вице-премьер при общении с журналистами по завершении второго дня рабочего визита в Сахалинскую область.

По словам полпреда, рассматривался также вопрос по Корсаковскому порту, у которого возникли проблемы с прохождением экспертизы проектной документации.

"Мы договорились о том, что в соответствии с поручением – в сегодняшнем протоколе закрепим – Главгосэкспертиза примет проект на дальнейшую работу. И еще 1 миллиард рублей нашел Минтранс, чтобы эта работа продолжалась", — рассказал Трутнев.

Зампред правительства РФ отметил, что последний вопрос совещания был связан с субсидированием паромов. По его словам, первое судно уже построено, в настоящее время корабелы устраняют выявленные замечания.

"Чтобы он ходил не в убыток, перевозки придется субсидировать. Мы договорились о том, что руководство Сахалинской области вместе с Минтрансом и Минвостокразвития, объединив усилия, решат вопрос по субсидированию перевозок и в ближайшее время, в течение месяца, внесут предложения", — заключил вице-премьер.