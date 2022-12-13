КАЛИНИНГРАД, 13 дек — ПРАЙМ. Из-за сильного снегопада, обрушившегося на Калининградскую область, в аэропорту "Храброво" задерживается прибытие и вылет более 20 рейсов, об этом сообщают данные онлайн-табло аэропорта. Режим ограничения полетов в российские аэропорты продлили до 21 декабря

По данным онлайн-табло "Храброво", на 11.30 (мск) задерживается прибытие и вылет 21 рейса из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.

Транспортный коллапс из-за ухудшения погодных условий продолжается в регионе уже вторые сутки. Во вторник в аэропорту Калининграда были задержаны 29 рейсов, часть из них перенесли на среду.

В региональном МЧС накануне предупреждали об усилении ветра и снегопаде в Калининградской области вечером в понедельник. Жителям рекомендуют соблюдать осторожность на дорогах и по возможности оставаться дома. По прогнозам синоптиков, осадки в регионе не прекратятся до конца недели.