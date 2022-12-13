МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. В России необходимо ускорить работу по строительству эффективных транспортных коридоров, включая снижение опасных участков с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий, заявил глава государства Владимир Путин. В Кремле опровергли сообщения о дате послания Путина Федеральному собранию

"Безусловно, работа по созданию эффективных транспортных коридоров должна быть продолжена. В целом за счет развития дорожной сети нам нужно повысить пропускную способность российских автострад, уменьшить долю федеральных и региональных трасс, действующих в режиме перегрузки", — подчеркнул он.

По словам президента, ключевыми задачами в этой области являются минимизация числа узких мест и пробок, а также ускоренное сокращение мест высокой концентрации ДТП.

Кроме того, Путин отметил расширение перспективных международных транспортных коридоров. "В составе коридора "Запад-Восток" в эксплуатацию будет введено три новых участка три новых участка трассы М-12 "Москва — Казань — Екатеринбург", — пояснил глава государства.

Российский лидер принял участие в церемонии открытия движения на новых участках дорог в онлайн-формате. , где дал команду начать движение по трассе. Путин также одобрил идею назвать новый транснациональный коридор от Санкт-Петербурга до Владивостока "Россия", а трассу М-12 Москва — Казань с продолжением до Тюмени — "Восток", и пообещал участие в церемонии запуска трассы Москва-Казань.