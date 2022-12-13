ХЕЛЬСИНКИ, 13 дек — ПРАЙМ. Власти Эстонии запретят государственной железнодорожной компании Operail перевозить российские и белорусские грузы с 1 января 2023 года, сообщил во вторник портал государственного телерадиовещания ERR. В Эстонии заявили о применении права вето при высоком потолке цен на нефть

"Согласно приказу, который накануне подписала министр экономики и инфраструктуры Эстонии Рийна Сиккут, Operail должна прекратить с 1 января 2023 года перевозку товаров, происходящих из Российской Федерации и Белоруссии", — говорится в сообщении.

Кроме того, руководству предприятия поручено оценить этичность коммерческих отношений компании с Россией и Белоруссией и отказаться от таких деловых отношений, заменив их новыми направлениями бизнеса.

Ранее финское телерадиовещание Yle сообщило, что эстонский Operail планирует начать в Финляндии перевозки российского никеля, который не включен в список подсанкционных товаров.

По данным Operail, за год объем грузоперевозок компании уже сократился вдвое, и если Operail перестанет перевозить все грузы российского происхождения, то он может упасть еще на 65-70%.