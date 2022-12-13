ВЛАДИМИР, 13 дек — ПРАЙМ. Проезд по участку М-12, открытие которого состоялось во Владимирской области, будет стоить 229 рублей, сообщил журналистам глава "Автодора" Вячеслав Петушенко. Хуснуллин рассказал о начале строительства участка М-12 Казань-Екатеринбург

Президент России Владимир Путин во вторник в режиме видеоконференции принял участие в запуске новых участков трассы М-12 "Москва-Казань-Екатеринбург". Новые объекты автомобильной сети, а также участки трасс, на которых завершен капитальный ремонт, открыты во Владимирской, Свердловской, Московской, Воронежской областях и Северной Осетии.

"Этот участок будет стоить 229 рублей. Вот уже машины пошли, они сразу же начинают в платном режиме", — рассказал Петушенко.

По информации губернатора Владимирской области Александра Авдеева, открытый участок М-12 имеет протяженность 58,2 километра. По нему можно проехать от развязки с М-7 от Южного обхода в сторону Москвы до другой развязки с М-7 и обратно. Он обеспечит объезд Петушков, Костерёво, Лакинска, сёл Пекша и Ворша, деревни Колокша. Время поездки от Москвы до Владимира сократится примерно на час.