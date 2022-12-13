МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. United Airlines сегодня заявила, что заказала у Boeing 100 самолетов 787 Dreamliner и 100 лайнеров 737 MAX. Такой крупный заказ она оформила в попытке обеспечить рост после пандемии и заменить более старые и менее эффективные модели на новые. В Росавиации оценили возможности авиакомпаний для полетов в непогоду

Эти 200 самолетов, заказанные базирующейся в Чикаго авиакомпанией, стоят по прайс-листу около 43 млрд долларов. Это серьезное подспорье для американского авиапроизводителя, который в 2022 году столкнулся с политическими и производственными проблемами в отношении этих двух видов самолетов.

United сказала, что также реализует опционы на покупку 44 самолетов 737 MAX, которые будут поставлены с 2024 по 2026 год. Кроме того, ранее она заказала еще 56 самолетов MAX с поставкой в 2027-2028 годах. Теперь в ее портфеле заказов числятся 443 лайнера MAX.

Крупная ставка United на лайнеры модели 787 отражает расчеты на дальнейшее повышение спроса на дальнемагистральные международные перевозки, и желание компании заменить более старые самолеты. По словам Boeing, это крупнейший в его истории заказ на Dreamliner, а United отметила, что это крупнейший заказ на широкофюзеляжные самолеты в истории американских авиакомпаний.

Она также сказала, что отложит минимум до 2030 года ранее анонсированный заказ на 45 лайнеров Airbus A350. По словам гендиректора United Скотта Кирби, одним из ключевых факторов при принятии решения о выборе между Boeing и Airbus для оформления крупного заказа на широкофюзеляжные суда стал ее действующий парк моделей 787. "Дочкам" российских компаний разрешили регистрировать права на самолеты

"Мы пытаемся привлечь 2500 пилотов в год и увеличить масштабы авиакомпании, а переход на новый тип самолетов серьезно замедлил бы этот процесс", — пояснил Кирби.

В 2022 году авиакомпания взяла на работу 15 000 новых сотрудников, в том числе 2400 пилотов, а в 2023 году собирается нанять еще 15 000 человек, включая 2500 пилотов.

United рассчитывает получить самолеты 787 в период с 2024 по 2032 год, причем она может выбирать между версиями 787-8, 9 или 10. Она купит 787 для замены к 2030 году всего парка моделей 767 и некоторых 777, чтобы сократить объем углеродных выбросов на пассажиро-место в новых самолетах примерно на 25%.

Как пояснил коммерческий директор United Эндрю Ночелла, этот заказ позволит заместить более старые самолеты новыми и более топливосберегающими моделями, где будет больше премиальных мест и которые перевозят больше груза и летают быстрее. "Наша прибыль вырастет", — сказал Ночелла, рассуждая о новых самолетах.

Согласно United, ее бюджет капрасходов на 2023 год равен 9 млрд долларов, а на 2024 год — 11 млрд долларов, причем большая часть этих средств пойдет на новые самолеты. Airbus не сможет выполнить свой прогноз по поставкам самолетов в 2022 году

На прошлой неделе Boeing потерпел поражение, когда конгресс отказался перенести приближающийся срок, после которого вступят в силу новые стандарты безопасности для версий MAX 7 и MAX 10. Как уточнила United, 80 из 100 новых MAX, которые она заказала, как раз являются MAX 10.

Boeing несколько месяцев пытался убедить законодателей отложить срок, который влияет на его самолеты MAX 7 и MAX 10 и который был введен конгрессом в 2020 году после двух катастроф 737 MAX в Индонезии и Эфиопии. В результате этих крушений погибло 346 человек.

О продлении Кирби сказал, что он "почти уверен, что этого можно будет добиться в следующем конгрессе", потому что "это правильный шаг для безопасности". При этом он подтвердил, что United может переключиться на другие версии MAX или купить больше самолетов Airbus, если законодатели не придут к соглашению.