МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Столичные аэропорты подготовились к ожидаемому во вторник и среду снегопаду, рассказали РИА Новости в пресс-службах воздушных гаваней. Аэропорты Москвы в снегопад работают штатно

Ранее московский главк МЧС сообщал о снегопаде с девяти вечера 13 декабря до девяти утра 14 декабря. Выпасть может до 17 сантиметров снега, сообщали столичные власти.

"Аэропорт "Домодедово" готов к работе в сложных погодных условиях. Более 50 единиц спецтехники будут задействованы в очистке взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и мест стоянок воздушных судов. Искусственные покрытия территории "Домодедово" обрабатываются химическими реагентами: жидким — для предотвращения обледенения покрытия и гранулированным — для ликвидации ледяной корки", — говорится в сообщении.

Добавляется, что гавань также оснащена спецтехникой для уборки и датчиками движения.

Представители "Шереметьево" и "Внуково" сообщали о штатной работе аэропортов, а также о наличии средств и ресурсов для обеспечения безопасности полетов и функционирования инфраструктуры в снегопад.