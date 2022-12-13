МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. РЖД в 2022 году оснастили еще 58 вокзалов и станций бесплатным Wi-Fi, сообщается в релизе компании. В РЖД рассказали об использовании российской продукции

"В 2022 году беспроводной интернет стал доступен для посетителей еще 58 вокзалов и станций сети российских железных дорог. На данный момент бесплатно подключиться к сети через Wi-Fi пользователи могут на 320 вокзалах, в том числе на 222 крупных вокзальных комплексах и 98 малых вокзалах и ТПУ", — говорится в сообщении.

Компания также сообщает, что с начала года доступом к Wi-Fi на вокзалах воспользовались почти 5 миллионов человек. Они загрузили около 1,5 миллиона гигабайт контента, что почти на 190 тысяч гигабайт больше, чем годом ранее. Лидерами по объему трафика стали Восточный вокзал Москвы (44,6 тысячи гигабайт информации), Павелецкий вокзал столицы (41,5 тысячи гигабайт данных) и вокзал Адлер (40 тысяч гигабайт данных).

Проект ОАО "РЖД" и компании "ТрансТелеКом" по оснащению вокзальных комплексов бесплатным доступом к сети Wi-Fi успешно реализуется с сентября 2015 года, уточняет РЖД.