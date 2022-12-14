ВЛАДИВОСТОК, 14 дек — ПРАЙМ. Китайские власти хотят навести понтонную переправу через реку Амур для грузового сообщения между пунктами пропуска Лобэй в КНР и Амурзет в Еврейской автономной области, рассказали РИА Новости в областном правительстве. "Автотор" заключил соглашения с тремя китайскими компаниями

Ранее на портале Biang появилась информация о начале строительства понтонной переправы со стороны китайского берега. С 9 по 13 декабря якобы было установлено 12 понтонов из необходимых 34.

"Коллеги из КНР действительно подтвердили свое намерение возвести в этом сезоне понтонную переправу Амурзет — Лобэй… Движение по ней только грузовое", — рассказали в правительстве ЕАО.

Областные власти подчеркнули, что перед открытием движения пройдет "комиссионная приемка переправы". Сроки окончания работ и проведения приемки не уточняются.

Последний раз переправу Амурзет — Лобэй открывали в конце 2019 года. Уже в начале 2020 года движение было приостановлено из-за начавшейся пандемии коронавируса. В 2020-2021 и 2021-2022 годах понтонный мост через Амур в этом месте не наводили.