МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. "РЖД Бизнес Актив" ("внучка" РЖД) в 2023 году планирует фактически в два раза увеличить парк контейнеров – до более чем 20 тысяч единиц, следует из слов генерального директора компании Вячеслава Сараева. РЖД в 2022 году оснастили более 50 вокзалов и станций бесплатным Wi-Fi

По его словам, в настоящее время "РЖД Бизнес Актив" имеет в управлении 5 тысяч платформ и 11 тысяч контейнеров. Компания управляет 11 терминалами. "РЖД Бизнес Актив" — мультимодальный контейнерный оператор, специализирующийся на организации внутрироссийских и экспортно-импортных контейнерных перевозок. "РЖД Логистика" ("дочка" РЖД) — единственный акционер компании.

"При создании компании мы взяли ориентир – к 2025 году войти в топ-3 контейнерных операторов – и сохраняем эти планы. В следующем году мы планируем увеличить собственный парк контейнеров еще на 10 тысяч единиц, а также продолжим работу по строительству собственных терминалов на границе с Китаем, которые сейчас находятся в стадии проектирования. Будем развиваться в выбранном сегменте рынка, привлекая партнеров с портовыми и терминальными мощностями", — цитирует корпоративная газета РЖД "Гудок" слова Сараева.

Он напомнил, что в текущем году компания договорилась о сотрудничестве и запустила совместные сервисы с АО "Терминал Астафьева" в Находке и ТЛТ "Каникурган" в Благовещенске. "Одной из наших ключевых задач в рамках холдинга остается возможность технологически тестировать и регулировать процессы по разгрузке инфраструктуры, что крайне важно при изменившейся структуре грузопотоков", — отметил Сараев.

По его словам, у компании широкий портфель перевозимых грузов и примерно равный процент по всем ключевым контейнерным номенклатурам. "Такая диверсификация обеспечивает нам устойчивое положение, и несмотря на то, что происходит в мире, мы комфортно себя чувствуем и наращиваем объемы. Конечно же, мы работаем в тесном взаимодействии с подразделениями и другими дочерними структурами холдинга, и эта синергия дает больше возможностей грузовладельцам", — пояснил топ-менеджер.

Сараев рассказал, что в изменившихся геополитических условиях "РЖД Бизнес Актив" следует выбранному курсу и оставляет долгосрочные стратегические планы без изменений. "Да, приходится менять тактику, диверсифицировать портфель продуктов и клиентов. Одни направления закрываются, но открываются новые. Мы, например, значительно приросли на южном направлении – с 4% в феврале до 8% в ноябре, так как прорабатываем и запускаем новые сервисы, в частности через Новороссийск", — добавил он.