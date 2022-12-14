График электричек, МЦД-2 и аэроэкспрессов изменится в выходные в связи с путевыми работами
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Расписание пригородных поездов четырех направлений МЖД, МЦД-2 и аэроэкспрессов во "Внуково" изменится в предстоящие выходные в связи с модернизацией инфраструктуры, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
"В предстоящие выходные изменится расписание некоторых пригородных поездов Казанского, Курского, Рижского, Киевского направлений МЖД, МЦД-2 и аэроэкспрессов в аэропорт "Внуково" в связи с путевыми работами", — сообщает МЖД в среду.
В частности, на станции Москва-пассажирская-Курская с 00.00 17 декабря до 05.00 18 декабря железнодорожники проведут работы на путевой инфраструктуре, необходимые для запуска новых платформ. В связи с этим на Курском, Рижском направлениях и МЦД-2 из расписания будет выведено ряд пригородных поездов, некоторые электрички проследуют по укороченному маршруту.
На Киевском направлении с 13.20 17 декабря до 12.40 18 декабря на станции Внуково проведут переключение новых путей на автоматическую систему управления движением поездов. Кроме того, с 16 по 17 декабря преимущественно в ночные часы с 23.30 до 06.30 назначены путевые работы на участке Солнечная – Внуково. В связи с этим из графика выведут ряд электричек и аэроэкспрессов.
Путевые работы на участке Щурово – Голутвин на Казанском направлении будут вестись 16 и 17 декабря с 6.00 до 10.00. В связи с этим у некоторых пригородных поездов, курсирующих между Москвой, Голутвиным и Рязанью, между Рязанью и Рыбным изменится время прибытия, отправления и количество остановок на маршруте. "Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", — отмечается в сообщении.
https://1prime.ru/transport/20221214/839164031.html