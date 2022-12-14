МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Расписание пригородных поездов четырех направлений МЖД, МЦД-2 и аэроэкспрессов во "Внуково" изменится в предстоящие выходные в связи с модернизацией инфраструктуры, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). РЖД ввели скидку для пассажиров старше 60 лет

"В предстоящие выходные изменится расписание некоторых пригородных поездов Казанского, Курского, Рижского, Киевского направлений МЖД, МЦД-2 и аэроэкспрессов в аэропорт "Внуково" в связи с путевыми работами", — сообщает МЖД в среду.

В частности, на станции Москва-пассажирская-Курская с 00.00 17 декабря до 05.00 18 декабря железнодорожники проведут работы на путевой инфраструктуре, необходимые для запуска новых платформ. В связи с этим на Курском, Рижском направлениях и МЦД-2 из расписания будет выведено ряд пригородных поездов, некоторые электрички проследуют по укороченному маршруту.

На Киевском направлении с 13.20 17 декабря до 12.40 18 декабря на станции Внуково проведут переключение новых путей на автоматическую систему управления движением поездов. Кроме того, с 16 по 17 декабря преимущественно в ночные часы с 23.30 до 06.30 назначены путевые работы на участке Солнечная – Внуково. В связи с этим из графика выведут ряд электричек и аэроэкспрессов.

Путевые работы на участке Щурово – Голутвин на Казанском направлении будут вестись 16 и 17 декабря с 6.00 до 10.00. В связи с этим у некоторых пригородных поездов, курсирующих между Москвой, Голутвиным и Рязанью, между Рязанью и Рыбным изменится время прибытия, отправления и количество остановок на маршруте. "Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", — отмечается в сообщении.