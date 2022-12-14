МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 28 января возобновит рейсы из московского аэропорта "Внуково" в Дубай, сообщает перевозчик. Azur Air запустила прямые рейсы из Петербурга в Таиланд

"Победа" приостановила эти рейсы в марте 2022 года.

"Лоукостер "Победа"… на официальном сайте pobeda.aero открыл продажу билетов на рейс Москва-Дубай. Полеты по этому маршруту начнутся 28 января 2023 года и будут выполняться четыре раза в неделю из московского аэропорта "Внуково" в аэропорт Аль-Мактум", — говорится в релизе.

Компания отмечает, что с 6 февраля частота рейсов увеличится до пяти раз в неделю, а с 21 февраля полеты будут выполняться каждый день.