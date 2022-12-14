МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Армянская авиакомпания Shirak Avia запустила рейсы из Еревана в московский аэропорт "Шереметьево", сообщается в релизе воздушной гавани. Поездка на аэроэкспрессе в северные терминалы Шереметьево стала быстрее

"Из международного аэропорта "Шереметьево" начал выполнение полетной программы новый иностранный авиаперевозчик. Авиакомпания Shirak Avia приступила к выполнению ежедневных рейсов по востребованному маршруту "Ереван – Москва ("Шереметьево") – Ереван", — говорится в сообщении.

Рейсы авиакомпании осуществляются на воздушном судне Boeing 737-500. В полете авиакомпания предлагает прохладительные напитки и бортовое питание. В аэропорту "Шереметьево" пассажиры авиакомпании обслуживаются в международном терминале С.