Shirak Avia запустила рейсы из Еревана в "Шереметьево"
Авиакомпания Shirak Avia запустила рейсы из Еревана в аэропорт "Шереметьево"
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Армянская авиакомпания Shirak Avia запустила рейсы из Еревана в московский аэропорт "Шереметьево", сообщается в релизе воздушной гавани.
"Из международного аэропорта "Шереметьево" начал выполнение полетной программы новый иностранный авиаперевозчик. Авиакомпания Shirak Avia приступила к выполнению ежедневных рейсов по востребованному маршруту "Ереван – Москва ("Шереметьево") – Ереван", — говорится в сообщении.
Рейсы авиакомпании осуществляются на воздушном судне Boeing 737-500. В полете авиакомпания предлагает прохладительные напитки и бортовое питание. В аэропорту "Шереметьево" пассажиры авиакомпании обслуживаются в международном терминале С.