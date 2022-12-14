МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Правительство России поручило увеличить уставный капитал РЖД на 217 миллиардов рублей путем размещения дополнительных привилегированных акций типа В, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. РЖД досрочно погасят девять выпусков облигаций на 217 миллиардов рублей

"Увеличить уставной капитал акционерного общества на 217 миллиардов рублей путем размещения 217000000 дополнительных привилегированных акций типа В номинальной стоимостью 1 тысяча рублей за 1 акцию", — говорится в документе.

Также устанавливается право на получение ежегодных дивидендов в размере 3% номинальной стоимости привилегированной акции типа В.

Уточняется, что увеличение уставного капитала производится в целях досрочного погашения принадлежащих госкорпорации развития ВЭБ неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением.