МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Дорожники в четверг закрыли проезд на трассе Магадан-Балаганное-Талон из-за сложных погодных условий, сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области. РЖД предложили меры по улучшению ситуации с доставкой топлива в Магадан

Ранее спасатели предупреждали о приходе снежного циклона на побережье региона. Они рекомендовали людям не покидать пределы населенных пунктов.

"Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области информирует, что в связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение для всех транспортных средств на участке автомобильной дороги "Магадан — Балаганное — Талон" с 15-го по 24-й километры до 10.00 (2.00 мск) 16 декабря 2022 года", — сообщает ведомство.