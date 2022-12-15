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Рыболовецкое судно село на мель на Сахалине
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Рыболовецкое судно село на мель на Сахалине, передают РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы. Происшествие случилось недалеко от острова Парамушир. Согласно данным, на корабле... ПРАЙМ, 15.12.2022
транспорт, бизнес, новости, сахалин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Рыболовецкое судно село на мель на Сахалине, передают РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы.
Происшествие случилось недалеко от острова Парамушир.
Согласно данным, на корабле находится около 12 человек, необходимости их эвакуировать нет.
Как добавляется, неподалеку стоит еще одно рыболовецкое судно.