МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Рыболовецкое судно село на мель на Сахалине, передают РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы.

Происшествие случилось недалеко от острова Парамушир.

Согласно данным, на корабле находится около 12 человек, необходимости их эвакуировать нет.

Как добавляется, неподалеку стоит еще одно рыболовецкое судно.