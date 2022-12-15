МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. РЖД предлагают увеличить на 51% тариф на порожний пробег вагонов со станций Дальнего Востока для стимулирования перевозки из региона контейнеров в полувагонах, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо гендиректора РЖД Алексея Шило. РЖД предложили меры по улучшению ситуации с доставкой топлива в Магадан

"В документе говорится, что для стимулирования вывоза контейнеров в западном направлении ОАО РЖД хочет увеличить тариф на перевозку порожних полувагонов со станций Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) на 51%", — пишет издание. Речь идет обо всех назначениях, кроме той же ДВЖД, а также Забайкальской железной дороги и Железных дорог Якутии.

После изменения логистических направлений начался повышенный спрос на ввоз импортных грузов в контейнерах через морские порты Дальнего Востока. Образовались заторы, проблему начали решать на государственном уровне. В ноябре Владимир Путин поручил правительству России вместе с РЖД и грузоотправителями подумать об изменении в 2023 году тарифов на контейнерные перевозки грузов в морские порты на Дальнем Востоке и Северо-Западе.

В РЖД изданию подтвердили, что, помимо решения о предоставлении скидки в 20,7% на перевозки контейнеров в полувагонах, обсуждается увеличение тарифов на порожний пробег полувагонов со станций ДВЖД. "Мера должна способствовать повышению доли обратной загрузки полувагонов за счет привлечения контейнеров в условиях дисбаланса грузовой базы по направлениям "запад-восток" и "восток-запад", — отметили в компании.