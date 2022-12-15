АНКАРА, 15 дек — ПРАЙМ. Турция и Россия намерены обновить и продлить соглашение о наземном транспорте, которое обеспечит бесквотный и электронный таможенный транзит, МИД проинформировал об этом парламент, сообщила газета Yeni Şafak. Путин отметил необходимость ускорить работу по транспортным коридорам

"Продлевается соглашение о наземном транспорте, подписанное между Турцией и Россией в 1988 году, в период существования Советского союза. После подписания соглашения значение линии через Грузию возрастет, а объем торговли, осуществляемый наземным транспортом, увеличится, поскольку между двумя странами будет обеспечен безквотный и электронный таможенный транзит", — сообщило издание.

Фарук Каймакджи, заместитель министра иностранных дел, который проинформировал депутатов о соглашении в Комитете по иностранным делам Великого национального собрания (парламент) Турции, отметил, что в связи с украинским кризисом "возникли серьезные проблемы с наземным транспортом в Россию".

"Проблемы, возникшие в сфере наземного транспорта, будут преодолены благодаря этому соглашению", — приводит издание слова Каймакчи.

Соглашение предусматривает, что транзитные документы не будут требоваться для двусторонних и транзитных перевозок транспортными средствами с общим груженым весом менее 6 тонн.

"В конце каждого года оговаривается, что увеличенные переходные документы будут действительны до 31 января следующего года. Обязательство ежегодно составлять для этого отдельный протокол будет устранено этим соглашением. В настоящее время прокладывается путь к использованию электронных транзитных документов", — уточнило издание.