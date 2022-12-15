МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Компания "РЖД Управление активами" ("дочка" РЖД) не нашла покупателя на 25,1% акций горно-металлургического предприятия "Забайкалстальинвест", следует из протокола торгов на электронной площадке. Правительство распорядилось увеличить уставный капитал РЖД

"По окончании срока… не подана ни одна заявка на участие в процедуре… Комиссия приняла решение признать процедуру… несостоявшейся", — говорится в протоколе.

РЖД в августе текущего года сообщили, что "РЖД Управление активами" выставила на продажу 25,1% акций "Забайкалстальинвеста". Начальная стоимость пакета — 253,5 миллиона рублей. Акции продавались на открытом конкурсе на площадке "Росэлторг".

"Забайкалстальинвест" создано в 1991 году в целях добычи и обогащения железных руд. На данный момент у предприятия три лицензии на право пользования недрами. Это, во-первых, геологическое изучение и добыча меди, платины, золота и палладия на участке "Рудный" Чинейского месторождения. Во-вторых, это геологическое изучение и добыча железа, окиси ванадия и двуокиси титана на участке "Магнитный" ванадийсодержащих титаномагнетитовых руд Чинейского месторождения.

Третья лицензия получена в целях изыскания источников водоснабжения для Чинейского ГОКа, проект строительства которого находится в стадии подготовки.

Чинейское месторождение медно-сульфидных руд находится в Каларском районе Забайкальского края, в 55 километрах к югу от районного центра — села Чара — и в 45 километрах от железнодорожной станции "Новая Чара" Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Поисковые работы и оценка месторождения проведены в течение 1954-1996 годов, уточнили в железнодорожном холдинге. По сообщениям в СМИ, это может быть одним из крупнейших месторождений ванадийсодержащих титаномагнетитовых руд в России.