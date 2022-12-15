МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Авиакомпания iFly планировала использовать небо Сирии для полетов в Египет, Росавиация проводит процедуры согласования, сообщает ведомство. Росавиация не видит риска банкротств российских авиакомпаний

"В связи с длительными задержками 15 декабря 2022 года трех рейсов авиакомпании "Ай Флай" RSY707/708, RSY709/710, RSY711/712 по маршрутам Внуково – Хургада – Внуково и Внуково — Шарм-Эль-Шейх — Внуково сообщаем следующее. При осуществлении указанных рейсов авиакомпания планировала на маршруте использовать воздушное пространство Сирии – регион, потенциально опасный для полетов гражданских воздушных судов и где существует серьезный риск для безопасности международных полетов", — говорится в сообщении.

"С целью организации указанных выше полетов Росавиацией проводятся процедуры межведомственного согласования вопроса возможного безопасного использования воздушного пространства Сирии российскими гражданскими воздушными судами", — добавляет ведомство.